Дагестан сможет получить до 8 млрд рублей субсидий для решения проблем водоснабжения

МАХАЧКАЛА, 23 декабря. /ТАСС/. Власти Дагестана договорились с Минэкономразвития РФ о необходимости субсидирования на сумму от 6 до 8 млрд рублей проекта, призванного устранить проблемы водоснабжения и водоотведения, сообщили ТАСС в пресс-службе главы республики.

"В целях решения проблем в сфере водоснабжения и водоотведения <...> разработана и утверждена главой республики Сергеем Меликовым Программа устойчивого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан. С Минэкономразвития России достигнуто понимание о необходимости субсидирования Республики Дагестан в рамках реализации указанной программы в части решения проблем водоснабжения и водоотведения в пределах 6-8 млрд рублей. Однако пока не определены источники финансирования расходов", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в пресс-службе главы региона отметили, что разработан проект Комплексной программы модернизации объектов коммунальной инфраструктуры на 2021-2024 годы и плановый период до 2030 года, в настоящее он время направлен на согласование в Минэкономразвития России, Минстрой России и Фонд содействия реформированию ЖКХ.

Ранее сообщалось, что Дагестану одобрен инфраструктурный кредит для реализации инфраструктурных проектов в жилищно-коммунальном секторе с использованием механизмов государственно-частного партнерства, сумма кредита составляет более 10,5 млрд рублей. "Правительством Республики Дагестан в адрес Минстроя России направлена заявка, в соответствии с которой предполагается проектирование и строительство дополнительных водоводов для обеспечения водоснабжением населения Махачкалы (Ленинский район), Каспийска и прилегающих населенных пунктов", - добавили в пресс-службе.

По данным властей Дагестана, в настоящее время в регионе более 36% водопроводных сетей нуждаются в замене. Средний уровень физического износа сетей и сооружений водо-, теплоснабжения и водоотведения составляет 69%, в отдельных муниципальных образованиях он достигает 75-100%.

В ходе ежегодной пресс-конференции президента РФ журналист РИА "Дагестан" Магомед Магомедов обратил внимание на "энергетический кризис", который наблюдается в республике - проблемы с энерго- и водоснабжением, а также транспортировкой газа в отдаленные села. По словам журналиста, несмотря на понимание проблемы со стороны руководства страны и республики, есть сложности во взаимоотношении с коммерческими структурами, которые в настоящее время управляют рядом объектов ресурсоснабжения в Дагестане. Глава государства пообещал разобраться в проблеме.