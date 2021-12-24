Совфед завершает сессию законами об отмене техосмотра и о штрафах для лихачей на дорогах

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации в пятницу проведет последнее плановое пленарное заседание осенней сессии перед уходом на каникулы. На завершающем сессию заседании в повестку включено наибольшее количество вопросов - сенаторам предстоит рассмотреть более 70 законов.

Из этого списка можно выделить законы об отмене обязательного регулярного техосмотра автотранспорта, используемого в личных целях, о запрете автоматического списания социальных выплат в счет погашения долгов граждан, введении уголовной ответственности за многократные нарушения правил дорожного движения, а также о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года. Кроме того, Совфед может одобрить закон о привлечении к административной и уголовной ответственности неплательщиков алиментов, даже если они частично перевели средства на содержание детей и нетрудоспособных родителей.

Отмена техосмотра

Одним из документов, рассматриваемых сенаторами в пятницу, станет закон об отмене обязательного регулярного техосмотра автотранспорта, используемого в личных целях.

От данной процедуры будут освобождены легковые автомобили и мотоциклы, принадлежащие гражданам и используемые ими исключительно для собственных нужд. Тем не менее техосмотр будет обязательным для такси и другого транспорта, используемого для перевозки пассажиров, а также для личного автотранспорта, который применяется в служебных целях. Процедура также сохранится в отношении автомобилей и мотоциклов старше четырех лет при их продаже и регистрации.

Принятый Госдумой закон гласит, что личный автотранспорт не подлежит техосмотру за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ, актами Евразийского экономического союза, а также в случае внесения изменений в его конструкцию. Исключаются случаи, когда у водителя уже есть диагностическая карта, но сотрудники ГИБДД подвергают его проведению техосмотра. Исключение - очевидная техническая неисправность транспорта, угрожающая безопасности дорожного движения.

Владельцев личного транспорта не будут штрафовать за отсутствие диагностической карты. Закон коснется примерно 50 млн транспортных средств.

Лишение свободы для лихачей

Также в пятницу сенаторы рассмотрят закон о введении штрафов до 500 тыс. рублей и лишении свободы на срок до трех лет за злостные нарушения правил дорожного движения.

Закон дополняет Уголовный кодекс РФ новой статьей 264.2 и вводит ответственность за превышение скорости на величину более 60 км/ч, за выезд на полосу встречного движения или на трамвайные пути встречного маршрута, если допустивший их водитель ранее дважды подвергался административному наказанию за аналогичные правонарушения и был лишен прав.

Штраф в таком случае составит от 200 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере доходов осужденного за период от года до двух. Такое преступление также будет наказываться обязательными работами на срок до 480 часов, принудительными работами или же лишением свободы на срок до двух лет. Во всех случаях приговор может быть дополнен лишением виновного права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Если ранее нарушитель уже привлекался к уголовной ответственности по новой статье и снова злостно нарушил ПДД, штраф для него уже составит от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, ему могут быть назначены исправительные работы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет. В качестве альтернативных видов наказания предусматриваются ограничение свободы, принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет. При этом приговор может быть дополнен лишением виновного права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет.

Действие новой статьи УК РФ не распространяется на случаи фиксации нарушений дорожными камерами. Уголовные дела об указанных преступлениях будут подсудны районному суду, предварительное расследование по таким делам будет производиться в форме дознания.

Неполная уплата алиментов

Сенаторы на завершающем заседании осенней сессии могут одобрить закон о привлечении к административной и уголовной ответственности неплательщиков алиментов, даже если они частично перевели средства на содержание детей и нетрудоспособных родителей.

Статья 5.35.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях дополняется уточнением, согласно которому неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей без уважительных причин в течение двух месяцев "в размере, установленном в соответствии с решением суда или нотариально удостоверенным соглашением", повлечет предусмотренное наказание. Неплательщику, согласно действующей редакции КоАП, могут грозить исправительные работы на срок до 150 часов, арест на срок от 10 до 15 суток или штраф в размере 20 тыс. рублей.

Также будет рассмотрен закон о внесении изменений в статью 157 Уголовного кодекса РФ, которая сейчас предусматривает в том числе исправительные и принудительные работы или лишение свободы на срок до одного года за неоднократную неуплату алиментов. В норму вносится уточнение, согласно которому неуплата средств "в размере, установленном в соответствии с решением суда или нотариально удостоверенным соглашением", на содержание детей или нетрудоспособных родителей повлечет предусмотренное наказание. При этом неплательщик будет освобожден от ответственности при полном погашении задолженности в порядке, установленном правительством.

Продление дачной амнистии

В повестку заседания Совфеда включен закон о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года.

До этой даты продлевается режим, который позволяет поставить на кадастровый учет и зарегистрировать жилой или садовый дом на основании только технического плана и правоустанавливающего документа на участок, если в Едином государственном реестре недвижимости данное право не значится. Кроме этого, до 1 марта 2031 года гражданин, который использует для постоянного проживания без права собственности возведенный до 14 мая 1998 года жилой дом, расположенный в границах населенного пункта, сможет рассчитывать на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, где его дом расположен.

Речь при этом идет об участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности. В законе обозначен перечень документов для обращения за оформлением права собственности на землю. Дачная амнистия не будет распространяться на особо охраняемые территории. В период рассмотрения заявления гражданина о предоставлении земельного участка, на котором расположен его жилой дом, орган местного самоуправления не вправе принимать решения о сносе такого дома как самовольной постройки.

На данный момент такой упрощенный режим введен до 1 марта 2026 года.

Запрет списания социальных выплат

В пятницу также будет рассмотрен закон о запрете автоматического списания социальных выплат в счет погашения долгов граждан. В случае вступления закона в силу банкам будет запрещено списывать единовременные соцвыплаты государства в счет погашения задолженности по потребительским кредитам без получения дополнительного согласия заемщика отдельно по каждой такой выплате.

Инициативу внесла в Госдуму группа сенаторов и депутатов фракции "Единая Россия". Документ был разработан после того, как президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде партии, призвал парламентариев защитить от автоматического списания все социальные выплаты. Соавтор инициативы, первый зампредседателя Совфеда, секретарь генсовета партии Андрей Турчак отмечал, что речь идет о социальных выплатах "всем, кому президентом или правительством решено оказать помощь".

Положения закона будут иметь обратную силу в отношении средств, поступивших на счет с 1 января 2021 года, причем норма будет касаться не только разовых выплат, назначенных решением президента или правительства, но и других видов социальной помощи, в том числе пособий беременным женщинам, находящимся в трудном положении. Даже если ранее заемщик в договоре подтвердил согласие на списание средств, он сможет в течение 14 дней обратиться в банк и вернуть их.