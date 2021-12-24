Титов попросил Голикову решить проблему с оплатой частных детсадов за счет маткапитала

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с просьбой решить проблему с оплатой услуг в частных детсадах, действующих в форме ИП, за счет сертификатов материнского капитала. Об этом говорится в документе, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

"В течение нескольких лет поступают обращения, связанные с отказами органами Пенсионного фонда РФ в оплате гражданами за счет средств материнского (семейного) капитала образовательных услуг, оказываемых индивидуальными предпринимателями на основании лицензии на осуществление дополнительного образования. <…> Прошу вас оказать содействие в решении проблемы", - отмечается в обращении Титова.

Проблема заключается в том, что и в федеральном законе "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", и в актах правительства, которые регламентируют правила направления средств маткапитала на образование, буквально упоминаются только образовательные организации. Но не индивидуальные предприниматели, располагающие лицензией на осуществление дополнительного образования.

В то же время, как указал бизнес-омбудсмен, родители неоднократно успешно оспаривали в судах отказы со стороны территориальных органов Пенсионного фонда. Суды, выносящие решения в их пользу, неизменно основываются на положении федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", который приравнивает индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность, к организациям, осуществляющим такую деятельность. Этот же закон поясняет, что на индивидуальных предпринимателей распространяются права, социальные гарантии, обязанности и ответственность образовательных организаций. Как сообщил Титов, аналогичную позицию неоднократно занимали и органы прокуратуры, однако позиция Пенсионного фонда остается прежней: "Несмотря на то, что закон об образовании уравнивает в правах организации и ИП, в нем прямо указано, что это делается лишь в целях настоящего закона". Таким образом, вплоть до внесения изменений в закон отделения Пенсионного фонда будут продолжать отказывать родителям в этом вопросе, заключил Титов.

"Надеемся, что поправки в законе все же появятся. Сделать это несложно, а родители будут избавлены от необходимости тратить время и усилия на то, чтобы отстаивать свое законное право через суд", - отметил бизнес-омбудсмен, комментируя отправку письма.

В секретарите вице-премьера России Татьяны Голиковой сообщили ТАСС, что "письмо получили, оно находится на рассмотрении". О результатах рассмотрения будет сообщено заявителю, добавили в секретариате.