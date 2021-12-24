В Магаданской области в 2021 году добыли более 50 тонн золота впервые за 76 лет

ТАСС, 24 декабря. Горнорудные предприятия Магаданской области в 2021 г. добыли более 50 тонн золота, обновив таким образом рекорд 1945 года. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"Среди значимых результатов развития региона стоит отметить устойчивый рост золотодобычи. По данным министра природных ресурсов и экологии Магаданской области Олега Косолапова, на Колыме впервые с 1945 года недропользователи перешагнули рубеж в 50 тонн золота, отметив, что в будущем золотодобытчики в состоянии удерживать столь высокую планку", - говорится в сообщении.

Глава региона Сергей Носов, оценивая итоги работы магаданских недропользователей, отметил, что "51 тонна золота - реалистичная программа развития золотопромышленных предприятий региона, но также региональному правительству и недропользователям следует сделать акцент на экологии".

Ранее сообщалось, что в 2020 году, по данным правительства Магаданской области, в регионе было добыто 49,14 тонн золота - на 6% больше показателей 2019 года.

При этом, как сообщали в июле в пресс-службе аппарата полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, в ближайшие несколько лет в Магаданской области планируется наращивание объемов добычи рудного золота и достижение уровня добычи до 53-55 тонн золота в год.