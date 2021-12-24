Более 280 проектов инновационного бизнеса получили гранты "Коммерциализация" в 2021 году

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Грантами по программе "Коммерциализация" Фонда содействия инновациям в 2021 году поддержаны 285 проектов российских малых инновационных предприятий. Общая сумма грантов составила 4,7 млрд рублей, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Фонда содействия инновациям.

"Из свыше 700 заявок, поданных представителями 55 субъектов РФ, экспертным жюри конкурса было отобрано 285 проектов, общий объем финансирования со стороны Фонда этих проектов составит 4,7 млрд рублей. Из существенных изменений, которые коснулись программы в 2021 году, важно отметить увеличение суммы гранта - 25 млн против 20 млн в предыдущие годы, а также упрощенные требования по подтверждению софинансирования проекта из внебюджетных источников", - говорится в сообщении.

Цель программы "Коммерциализация" - предоставление грантов малым инновационным предприятиям, которые успешно завершили научные работы и уже готовы к созданию или расширению производства разработанного ими нового продукта.

"В 2021 году конкурсы программы проводились в рамках реализации национального проекта "Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В частности, грантом в 20 млн рублей поддержан проект московской компании "Монтранс" - система контроля водителя за рулем, которая предупреждает его при допускаемых нарушениях (курение, телефонный разговор) и сообщает о них диспетчеру. Среди поддержанных грантом проектов - маркетплейс для мобильных операторов и абонентов компании "МСК Мобайл" из Уфы.

24 декабря фонд объявляет новый сбор заявок по программе, он продлится до 21 февраля 2022 года, отметили в пресс-службе.