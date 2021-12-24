Эксперт: японские закупки нефти в РФ падают, однако интерес к природному газу сохранится

ТОКИО, 24 декабря. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Японские закупки нефти в России будут сокращаться, однако в импорте страны из РФ важное место и в будущем сохранят поставки сжиженного природного газа. В беседе с корреспондентом ТАСС такое мнение высказал в пятницу один из ведущих экспертов в этой области заместитель директора Исследовательского института при Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО) Такафуми Накаи.

"За 10 месяцев нынешнего года, - сказал он, - физический объем закупок российской нефти сократился в Японии на 19,3% по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Такая тенденция продолжается уже достаточно долго, она связана с постепенным переходом нашей страны на новые виды энергии, с наращиванием темпов сокращения выбросов в атмосферу углекислого газа. За пять лет до 2020 года японские закупки нефти в России сократились на 57%, ее поставки уменьшились и из других стран. Трудно представить, что в этой тенденции произойдут крупные изменения. В долгосрочной перспективе важность нефти в японо-российской торговле, как мне кажется, будет падать".

В то же время эксперт считает, что такая тенденция не затронет поставки из РФ сжиженного природного газа (СПГ). "Его закупки, - сказал он, - за десять месяцев нынешнего года увеличились в ценовом выражении почти на 32% и в физическом - более чем на 12% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Сжигание СПГ дает меньшие объемы выбросов парниковых газов, чем при использовании нефти и нефтепродуктов. Поэтому сжиженный природный газ будет играть важную роль в процессе движения японской экономики к полному отказу от загрязнения атмосферы углекислым газом".

Эксперт отметил, что японские закупки СПГ в России за пять лет до 2020 года сократились более чем на 16%, что было связано, в частности, с увеличением доли атомных электростанций в энергетическом балансе страны. "Однако, - подчеркнул он, - в отличие от нефти СПГ сохранит свое положение важнейшего товара в двусторонней торговле".

Правительство Японии еще в октябре 2020 года поставило задачу прекратить промышленные и автомобильные выбросы углекислоты в атмосферу к 2050 году. Это предполагается обеспечить в первую очередь за счет использования возобновляемых источников энергии и полной утилизации углекислого газа, вырабатываемого на предприятиях.