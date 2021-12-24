Эксперты: ФНС можно привлечь к мониторингу ситуации с бизнесом после введения QR-кодов

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Федеральную налоговую службу (ФНС) можно привлечь к созданию системы мониторинга экономических показателей в рамках введения QR-кодов, на результаты которого предложено опираться при разработке мер поддержки, в том числе бизнеса. Такое мнение высказали ТАСС опрошенные эксперты и представители бизнес-сообщества.

16 декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект об использовании для посещения общественных мест ковидных сертификатов с QR-кодами о прививке, перенесенной болезни или медотводе. Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, документ перед вторым чтением повторно направлен для обсуждение в регионы, Совет Федерации и правительство.

В первом чтении законопроект принят Госдумой вместе с проектом постановления палаты, содержащим вопросы, которые будут проработаны ко второму чтению. Согласно документу, Госдума, в частности, рекомендует кабмину "обеспечить на системной основе мониторинг экономических показателей в связи с введением ограничительных мероприятий с выработкой предложений и при необходимости мер поддержки".

ФНС как оператор массива данных

Основной параметр для бизнеса - это выручка, считает вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Елена Дыбова. "Вот главный показатель, который покажет, отразит, как меняется ситуация. Сначала [она] может очень сильно "провалиться", потом [может] наступить какая-то стабилизация, поэтому считывание показателей, чтобы понять процессы, - это очень важно. Исходя из этого, в идеале можно было бы оказывать меры поддержки", - уточнила она.

Ключевым звеном в этой работе может стать Федеральная налоговая служба, поскольку сейчас она является главным оператором всего массива цифровых данных, считает Дыбова. "[Можно] смотреть [показатели] и по отраслям, и по регионам. Сейчас налоговая видит все благодаря кассам - у нее есть все данные. Каждый день, каждую минуту, по отраслям, по регионам - [в ФНС] все видят. Аналитику прежде всего нужно смотреть по регионам, а дальше уже в разрезе регионов смотреть по отраслям, и тогда можно вполне оперативно принимать меры поддержки", - сказала она.

С ней согласен соучредитель IT-разработчика BPIUM, член Партии роста в Татарстане Андрей Финохин. Он отметил, что у ФНС есть самые полные данные по деятельности малых и средних предпринимателей. "Налоговики могут предсказывать средний чек салонов красоты, потоки клиентов, кто, откуда приехал с точностью до улицы или до конкретной точки. И так про любой бизнес. Если все это есть, зачем изобретать велосипед? Нужно лишь подумать над механизмом, как налоговая может делиться этими данными", - сказал Финохин.

Говоря о сфере общепита, общественный омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов подчеркнул, что здесь необходимо оценивать показатели по направлениям и учитывать специфику ведения деятельности. По его словам, падение выручки может наблюдаться не во всем ресторанном бизнесе.

"[Деньги] будут потрачены либо в супермаркетах на продукты, либо на готовую еду в супермаркетах, либо на ту же самую доставку. Только ограниченная часть ресторанного бизнеса может работать с доставкой, потому что доставка - это фаст-фуд, пицца-суши, а гастрономия в доставку не идет. Соответственно, не надо помогать всем подряд - надо помогать тем ресторанам, у которых не может быть развитой доставки, и помогать в районе тех потерь, которые реально можно спрогнозировать", - считает Миронов.

Решения для предпринимателей

Не у каждого предпринимателя есть дополнительный персонал, который может проверять наличие QR-кодов у посетителей, считает Дыбова. "Понятно, что в ресторанах есть администратор, ему дали эту функцию. В торговых центрах все-таки стоят охранники, и то мы понимаем, что не везде, [не] на всех входах и так далее. Надо не просто, чтобы охранник стоял, нужно научить его работать с этими проверками, QR-кодами. А теперь давайте брать маленькие магазины, [где] есть продавец. У них физически нет людей, которые могли бы стоять на входе, проверять QR-коды", - сказала она. По мнению Дыбовой, для работы по QR-кодам бизнесу необходимо предоставить целевую субсидию на покупку оборудования, "а дальше уже анализировать ситуацию".

Ранее российские компании сообщили о разработке решений для проверки QR-кодов. Так, Addreality создала устройства с соответствующим функционалом, сказал генеральный директор компании Сергей Галеев. "Когда человек подходит к устройству, то камера обезличенно распознает его и проверяет наличие медицинской маски. Если маски нет, то устройство просит ее надеть, когда маска надета, алгоритм просит предъявить QR-код. Далее происходит проверка действительности QR-кода, для этого используется то же API (программный интерфейс приложения - прим. ТАСС), что и у приложения "Госуслуги. Стопкоронавирус", - уточнил он.

Программное приложение компании можно установить на любые гаджеты, работающие на Windows и Android, а также на устройства производства Addreality. Решение для проверки масок и QR-кодов подходит для внедрения в стороннее оборудование (киоски, инфостойки, интерактивные стенды), пояснил Галеев.

Робот компании Promobot распознает QR-код с помощью камеры, общается на госуслуги, выводит на экран данные о достоверности и наличии кода в базе портала, пояснил основатель и директор по развитию компании Олег Кивокурцев. По его словам, в устройстве есть сканер паспорта для сверки данных QR-кода и документа. Кивокурцев отметил, что техника "работает достаточно стабильно и проходит все этапы тестирования".

"Мы разработали решение, но не осуществляем активно продвижение на рынок ввиду того, что сфокусированы на других областях и индустриях, а именно на роботах для образования, на роботах-промоутерах и консультантах. Ввиду отсутствия активной работы в этом направлении мы не имеем на сегодняшний день крупных заказов и каких-то серьезных контрактов. Также ранее мы планировали осуществить поставку, но ввиду того, что у представителей наших покупателей из-за локдауна существенно ограничились бюджеты, сделки не состоялись", - сказал Кивокурцев.

Как пояснил Галеев, устройства компании прошли период тестирования и готовы к серийному запуску на рынке. По его словам, в Addreality поступают заявки от разнообразных клиентов: от театров до производственных предприятий. "Решением интересуется не только крупный бизнес, но и малый. Цена готового оборудования для малого бизнеса высока, мы предлагаем им бесплатный софт, который можно установить в любое устройство с камерой. На сегодняшний день количество заказов превышает 1,2 тыс. устройств", - отметил Галеев.