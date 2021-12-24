В Москве появится торговый комплекс площадью более 49 тыс. кв. м

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Торгово-развлекательный комплекс построят в Москве по программе создания мест приложения труда, площадь объекта составит более 49 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"По соглашению, девелопер построит на юго-востоке столицы многофункциональный торгово-развлекательный комплекс в составе ТПУ "Некрасовка" площадью более 49 тыс. кв. м. Благодаря реализации проекта будут созданы 1,6 тыс. рабочих мест", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Правительство Москвы подписало соглашение о создании мест приложения труда с ООО "ТПУ Некрасовка", входящим в группу компаний 3S Group. По его условиям инвестор должен завершить строительство в течение трех лет: ввод объекта в эксплуатацию запланирован на март 2024 года.

Как отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, инвестиции в реализацию проекта составят 3,17 млрд рублей. Взамен на них город предоставит компании-застройщику льготу по арендной плате за первый год срока аренды после смены вида разрешенного использования земельного участка под строительство многоквартирного дома в составе ЖК "Талисман на Рокоссовского", расположенного на Кронштадтском бульваре.

"Многофункциональный торгово-развлекательный комплекс в районе Некрасовка будет очень важным и востребованным объектом в сфере развлечений, торговли и отдыха. В здании разместится торговая галерея с магазинами, развлекательный центр с кинотеатром, рестораны и кафе, комнаты матери и ребенка, - добавил генеральный директор Застройщик ООО "ТПУ Некрасовка" Андрей Кисель.

По его словам, также появится подземный паркинг с мойкой автомобилей на 240 машин. После завершения основных строительных работ будет проведено благоустройство и озеленение прилегающей территории, гостевой паркинг сможет вместить порядка 156 машин. По обе стороны торгового центра появится прогулочная зона с качелями и лавочками и высажены деревья и кустарники.