Новосибирск в 2021 году увеличил ввод жилья на 5%

НОВОСИБИРСК, 24 декабря. /ТАСС/. Новосибирск в 2021 году ввел в строй 1,38 млн кв. м жилья, что выше уровня 2020 года на 5%.

"Новосибирску удается уже который год подряд сдавать по итогам года более 1 млн кв. м жилья. В этом году мы сдаем 1 млн 380 тыс. кв. м", - сообщил в пятницу журналистам мэр города Анатолий Локоть в пресс-центре ТАСС в Новосибирске.

Ранее сообщалось, что по итогам 2020 года в Новосибирске было сдано 1,315 млн кв. м жилья. Таким образом, объем жилья вырос на 5%.

Мэр также отметил, что в 2021 году в Новосибирске построены три новых детских сада и школа.

Всего в Новосибирской области в 2020 году было сдано 1,7 млн кв. м жилья, такие же планы сохранялись и на 2021 год.