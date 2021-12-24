"Газпром" зафиксировал рекордные объемы отбора газа из ПХГ Европы 21-22 декабря

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Европа отбирает рекордные объемы газа из своих хранилищ и по состоянию на 22 декабря отобрала из них уже более 41% от объема газа, закачанного в 2021 году. Об этом говорится в сообщении "Газпрома".

"По данным Gas Infrastructure Europe, на 22 декабря из подземных хранилищ Европы отобрано уже более 41% от объема газа, закачанного в этом году", - сказано в сообщении.

Кроме того, 21 и 22 декабря были зафиксированы суточные рекорды отбора газа из ПХГ Европы на эти даты за многолетнюю историю наблюдений - 700 млн куб. м и 712 млн куб. м соответственно, отмечает холдинг.

Как следует из данных Gas Infrastructure Europe, общая наполненность европейских ПХГ 22 декабря уменьшилась до 57,5% и сейчас составляет чуть более 62 млрд куб. м - на 22,5 млрд куб. м меньше, чем в 2020 году.