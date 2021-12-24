В ЕЭС России третий день подряд фиксируют рекорд потребления энергомощности

Молдавский регулятор фактически сохранил действующие тарифы на газ на 2022 год

Тариф в газораспределительных сетях низкого давления, которые обслуживают домохозяйства, составит 10 196 леев ($572) за 1 тыс. куб. м, среднего давления - 8 586 леев ($482), высокого давления - 8 268 леев ($464)

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