В ЕЭС России третий день подряд фиксируют рекорд потребления энергомощности

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Новый рекорд потребления энергомощности зафиксирован в Единой энергосистеме России - 161,418 тыс. МВт, следует из оперативных данных "Системного оператора" Единой энергосистемы РФ (СО ЕЭС).
Потребление энергомощности обновляет рекорд третий день подряд. Предыдущий показатель, зафиксированный накануне, составил 159,97 ГВт.
Ранее министр энергетики РФ Николай Шульгинов отмечал, что энергосистема России готова к максимумам потребления мощности и обеспечена достаточными резервами для прохождения дальнейших нагрузок.