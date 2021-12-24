Правительство поможет Дагестану в решении проблем с электроснабжением

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ поможет Дагестану в решении проблем с обеспечением электроэнергией, в частности, региону выделяются дополнительные средства для работы в сложный зимний период, сообщил в пятницу вице-премьер РФ Александр Новак в эфире "России-24".

В четверг в ходе ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин пообещал разобраться с вопросами энергетики и изношенности электросетевого комплекса в Дагестане. В ходе мероприятия к главе государства обратился журналист из Дагестана Магомед Магомедов, который рассказал, что энергетические сети в республике сильно изношены.

"Минэкономразвития РФ было предложено вместе с регионом реализовать среднесрочную программу, которая бы сбалансировала ситуацию и в ЖКХ, и в электроэнергетике. <...> Сегодня правительство в любом случае помогает региону для прохождения осенне-зимнего периода, выделяет средства дополнительно, отдельно от тех средств, которые тратит компания ["Россети Северный Кавказ"]. Мы знаем эту проблему, держим на контроле и планомерно ее решаем", - сказал Новак.

Он отметил, что на ситуацию в энергетике Дагестане негативно влияют достаточно высокий уровень бездоговорного потребления, а также большой процент потерь электроэнергии из-за высокого износа электросетевого хозяйства.

"[В Дагестане] достаточно низкий норматив и очень низкая собираемость платежей - порядка 70-75% всего. И это является проблемой обеспечения источников финансирования для модернизации хозяйства, в том числе. Мы эти проблемы знаем, находимся в контакте с республикой, главой региона", - добавил вице-премьер.

В четверг в пресс-службе группы "Россети" ТАСС сообщили, что в 2022-2023 годах на обновление оборудования и реконструкцию энергообъектов в Дагестане будет направлено 7,68 млрд рублей. В 2022 году на подготовку к осенне-зимнему периоду направят 1,17 млрд рублей, в 2021 году эта сумма составила 891 млн рублей. Мероприятия включают ремонт объектов электросетевого хозяйства, а также поставку спецтехники.