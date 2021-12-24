Молдавский регулятор фактически сохранил действующие тарифы на газ на 2022 год

КИШИНЕВ, 24 декабря. /ТАСС/. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдавии фактически сохранило на 2022 год действие тарифов на российский газ, которые регулятор обязали принять в условиях режима ЧП в ноябре. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции в пятницу один из директоров НАРЭ Окатавиан Калмык.

"Тарифы с 1 января будут снижены на 0,7%, для бытовых потребителей - на 0,6%. В учет принималась средняя цена закупки газа, ситуация на валютном рынке, а также рентабельность "Молдовагаза", - сказал Калмык.

Таким образом, тариф в газораспределительных сетях низкого давления, которые обслуживают домохозяйства, составит 10 196 леев ($572) за 1 тыс. куб. м, среднего давления - 8 586 леев ($482), высокого давления - 8 268 леев ($464). Эти цифры не включают налог на добавленную стоимость. По словам представителя НАРЭ, тарифы могут быть пересмотрены в случае изменения цен.

В октябре "Молдовагаз" и "Газпром" согласовали продление контракта на поставку топлива сроком на пять лет, а также урегулирование задолженности потребителей с правого берега Днестра. По итогам переговоров вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну сообщил, что новая цена на газ для республики в ноябре составит $450 за 1 тыс. куб. м и будет изменяться в зависимости от ситуации на рынке. В прошлом году республика импортировала газ в среднем по $148. В той ситуации внутренние тарифы на газ в Молдавии были увеличены более чем в два раза.

Тем временем из-за затянувшихся переговоров в республике образовался дефицит газа, так как контракт с "Газпромом" истек в конце сентября. Часть предприятий Молдавии была переведена на мазут, а в стране введен режим ЧП.

Крупнейшим акционером "Молдовагаза" является "Газпром", контролирующий 50% акций, еще 35,3% принадлежит правительству Молдавии, а 13,44% - Приднестровью. Свои акции Приднестровье передало в управление "Газпрому".