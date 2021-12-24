Нефтяники нарастили инвестиции в добычу нефти в 2021 году до 1,4 трлн рублей

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Российские нефтяные компании инвестировали в 2021 году около 1,4 трлн рублей в сектор добычи нефти, это на 7,6% выше аналогичного показателя в 2020 году. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в статье для журнала "Энергетическая политика".

"В этом году суммарно по ВИНК [вертикально интегрированные нефтяные компании] мы ожидаем около 1400 млрд рублей инвестиций в секторе upstream, что на 7,6% больше, чем годом ранее, и на 5,5% больше, чем в допандемийном 2019 году", - сказал он.

Добыча нефти и конденсата по итогам года прогнозируется на уровне около 522-524 млн тонн, экспорт - более 230 млн тонн, а переработка - на уровне 282,8 млн тонн, что на 2,9% выше, чем в 2020 году. При этом в ближайшие годы Россия ожидает увеличения добычи нефти - в 2022 году добыча жидких углеводородов планируется в объеме 540-560 млн тонн, а в 2023 году показатель вырастет до 542-562 млн тонн, отметил Новак.

Вице-премьер также добавил, что к апрелю - маю 2022 года Россия рассчитывает восстановить добычу нефти до допандемийного уровня.