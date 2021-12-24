В Ассоциации финграмотности прогнозируют рост числа "черных кредиторов" в России

Москва, 24 декабря. /ТАСС/. Поправки в законодательство о микрозаймах могут вызвать серьезный рост числа нелегальных кредиторов, считает председатель совета СРО "Микрофинансирование и Развитие" и президент СРО "Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств", эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Эльман Мехтиев. Об этом он сообщил в ходе встречи с представителями региональных СМИ на площадке АРФГ.

"По поводу "черных" кредиторов - однозначно их число вырастет, так как спрос на займы никуда не денется. Произойти это может после 1 июля 2022 года, даты, "в которой" сходятся сразу несколько регуляторных изменений - очередное повышение минимального обязательного размера капитала МКК до 3 млн рублей и новые снижения дневной процентной ставки и предельного размера переплаты по микрозайму", - сообщил он.

Мехтиев также отметил, что на фоне изменений в законодательство спрос на быстрые займы не сократится, при этом основную его часть будут покрывать крупные игроки.

"Что касается того, смогут ли оставшиеся игроки удовлетворить все потребности всех заемщиков, то в краткосрочном периоде - нет, в среднесрочном - возможно, в долгосрочном, клиенты или перестанут просить денег, или станут "лучше" качеством. А если серьезно, то в прошлом году, когда было сокращение выдач, микрофинансовые организации в целом не потеряли прибыльности, разве что мелкие игроки, крупные же смогли заработать больше", - пояснил он.

Законопроетк об ужесточении выдач микрозаймов был внесен в Госдуму 22 ноября. Согласно документу, максимально возможная ставка по займам должна быть снижена с текущего 1 до 0,8% в день, или до 292% годовых с нынешних 365%, а размер переплаты - с 1,5-кратного до 1,3-кратного размера основного долга.