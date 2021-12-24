Объем инвестиций в обрабатывающее производство на Урале превысит 93 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Объем инвестиций в проекты сферы обрабатывающего производства в Свердловской области с 2022 по 2024 год ожидаемо составит почти 93,6 млрд рублей. В их числе проекты создания химического кластера, реконструкция одного из производств машиностроительного завода, следует из информации в индивидуальном плане инвестиционного развития Свердловской области, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

"Перечень инвестиционных и инфраструктурных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории Свердловской области. <…> Раздел "Обрабатывающие производства". [Итого по разделу в 2022 году 33,771 млрд рублей, в 2023 году - 26,18 млрд рублей, в 2024 году - 33,604 млрд рублей]", - следует из документа.

Согласно плану, с 2022 по 2024 год планируются проекты создания химического парка "Тагил" АО "Уралметанолгрупп", в том числе строительство газохимического комплекса по производству метанола мощностью 600 тыс. тонн в год, строительство предприятия по производству удобрений сульфата аммония мощностью 500 тыс. тонн в год ПАО "Среднеуральский медеплавильный завод", реконструкция и техническое перевооружение одного из производств машиностроительного завода имени Калинина. Также планируется модернизация объектов основных фондов корпорации "ВСМПО-АВИСМА".

Около 7,6 млрд рублей планируется привлечь в сферу добычи полезных ископаемых с 2022 по 2024 год. В том числе за счет освоения Собственно-Качканарского месторождения АО "ЕВРАЗ КГОК", реконструкции и развития изумрудно-бериллиевого производства, а также развитие производства по добыче инертных материалов АО "Мариинский прииск".

В целом, добычу полезных ископаемых к 2024 году планируется увеличить почти на 3% по сравнению с итогами 2020 года, которые зафиксированы на уровне 8,8 млрд рублей. Обрабатывающие производства увеличат на 6,3% по сравнению с прошлым годом, когда показатель составил 71 млрд рублей.