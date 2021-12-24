В Омской области построят логистический парк к 2025 году

ТАСС, 24 декабря. Логистический парк стоимостью около 10 млрд рублей планируется построить под Омском к 2025 году, рассказал в пятницу в интервью ТАСС губернатор Омской области Александр Бурков. Объект, первую очередь которого планируется запустить в эксплуатацию в 2023 году, позволит местным сельхозтоваропроизводителям не отправлять продукцию в Новосибирск, откуда она потом возвращается в магазины торговых сетей.

"Мы привлекли инвестора, который сегодня вкладывает [в логистический парк] более 10 млрд рублей. Мы рассчитываем, что первый этап будет к 2023 году, а окончание [проекта] идет на 2025 год", - сказал Бурков.

Он подчеркнул, что появление такого логистического парка важно как для аграриев Омской области, которая в Сибирском федеральном округе находится на втором месте по производству сельхозпродукции, так и для торговых сетей. "Как ни парадоксально, сейчас все распределительные центры находятся в Новосибирске, и вся продукция, которую мы поставляем на полки торговых сетей, сначала едет туда и потом возвращается в Омск", - пояснил губернатор.

Сокращение сроков поставки позволит потребителям получать более свежую продукцию и добиться снижения цены. "Не будет расходов логистических на доставку продуктов. Там 700 км до Новосибирска и потом обратно", - отметил Бурков.

Он добавил, что место для парка выбрано на западном обходе Омска. "Я считаю, место хорошее. Это направление, грубо говоря, Тюмень, Петропавловск и Казахстан, и дальше по западном обходу Новосибирск и Павлодар (Казахстан). Поэтому здесь будет удобно с точки зрения поставок", - подытожил глава региона.

Омская область является одним из ведущих аграрных регионов Сибири. В 2020 году там было собрано 3,03 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, 277,2 тыс. тонн масличных культур, почти 398 тыс. тонн картофеля и овощей, а также 6,2 тыс. тонн льноволокна.