Цена зимнего дизеля на бирже выросла за неделю на 3,4%

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Биржевая цена на зимнее дизельное топливо по итогам торгов в пятницу продолжила обновлять исторический максимум, достигнув 64,79 тыс. рублей за тонну. Общий рост стоимости этого вида топлива с 19 декабря составил 3,4%, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена зимнего дизеля выросла за день на 0,9%, до 64,79 тыс. рублей за тонну. Начиная с 16 декабря, стоимость этого вида топлива ежедневно устанавливает новые рекорды.

Летний дизель подорожал на 0,8%, до 50,03 тыс. рублей за тонну, а межсезонный дизель - на 1,2%, до 51,44 тыс. рублей за тонну.

Сжиженные углеводородные газы подешевели на 3,2%, до 24,62 тыс. рублей за тонну. Топливо для реактивных двигателей (авиакеросин) снизилось в цене на 1,5%, до 56,78 тыс. рублей за тонну. Биржевая цена на топочный мазут выросла на 1,9% и составила 23,86 тыс. рублей за тонну.

Стоимость бензина Аи-92 уменьшилась на 0,9%, до 48,13 тыс. рублей за тонну, бензина Аи-95 - на 0,3%, до 50,83 тыс. рублей за тонну.