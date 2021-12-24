Эксперт: масштабных событий в ивент-индустрии в 2022 году станет меньше

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Масштабных мероприятий в ивент-индустрии в 2022 году станет меньше, их центром будет Москва. Такое мнение выразил директор АНО "Дирекция Московского международного салона образования" Максим Казарновский в рамках экспертной дискуссии в ТАСС, посвященной новым направлениям и тенденциям ивент-индустрии в 2021 году и дальнейшей трансформации отрасли в условиях пандемии.

"Событий глобального масштаба будет меньше и, конечно, Москва станет центром таких событий. Может, еще Сочи, Казань, но не больше. Мне непонятно, зачем бизнесу ехать в регионы, зачем туда увозить энергию, когда энергия сейчас перешла основная в онлайн с одним бутиковым офлайн форматом общения. Я имею в виду цикличные события. У меня очень печальный прогноз. То есть регионы могут биться за региональные бюджеты и только за события регионального масштаба. Все, что раньше было международного и федерального значения, к сожалению, вернется в Москву, и Москва будет эти события обслуживать и снимать в этом смысле сливки", - заявил он.

По словам Казарновского, регионы при этом также будут вовлечены в эту коммуникацию. "Сейчас в наших мероприятиях задействовано кратно больше городов и сел. Вовлекается та аудитория, которая никогда не приезжала. А онлайн пришел к ним в дом или на рабочее место и объединил то, что раньше было разрозненно. И это очень сильные связи, они гораздо сильнее, чем офлайн-события для больших массовых мероприятий", - добавил он.

Со своей стороны директор автономной некоммерческой организации "Агентство развития профессионального мастерства (WorldSkills Russia)" Роберт Уразов отметил, что мероприятия будут и дальше проводиться в гибридном формате - онлайн и офлайн. Сделано это будет для того, чтобы "не потерять аудиторию, тех, кто туда не приедет".

"Мы также понимаем, что нам придется большую часть мероприятий концентрировать в те периоды, которые раньше считались отпускными. Например, август, по той причине, что в этот момент будут пандемийные показатели ниже", - пояснил он.

Запрос регионов на проведение крупных мероприятий отметила и руководитель управления конференций ТАСС Лариса Белоусова. "Да, действительно. Есть запросы регионов на проведение мероприятий федерального уровня у них, с привлечением топовых спикеров, которых они хотят и физически привести, и подключить через онлайн. И они хотят развивать свою территорию за счет в том числе таких мероприятий, таких сборов, и показать, что это за регион, каков он на самом деле, чего ты не увидишь в телевизоре. Почувствовать эту атмосферу и эмоции", - заключила она.