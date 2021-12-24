Пушков заявил, что Google придется заплатить штраф полностью, оснований для апелляции нет

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что компания Google в конечном итоге должна будет заплатить назначенный судом оборотный штраф в 7,2 млрд рублей, оснований для апелляции нет.

"Я расцениваю этот размер штрафа как соответствующий закону. В данном случае речь идет о повторном нарушении, то есть об отказе удалить тот вид информации, по которому уже есть вступившее в силу решение суда. Это одна из тех экономических мер, которые мы приняли, чтобы побудить интернет-компании соблюдать наше законодательство. Эта мера применяется в полном соответствии с новым законодательством", - сказал Пушков в пятницу ТАСС.

Он добавил, что в РФ создана система законов, которая упорядочивает отношения с глобальными интернет-компаниями. Сенатор не исключил, что Google может оспорить данное решение суда. "В данном случае я полагаю, что он может лишь отсрочить выполнение судебного решения, потому что, в моем понимании, оснований для апелляции на самом деле нет. Я думаю, в конечном счете Google должен будет заплатить и исходить из того, что в случае повторных нарушений снова будут применяться к нему оборотные штрафы. Это существенно, это около $100 млн, это уже штрафы международного уровня", - подчеркнул Пушков.

Мировой суд в Москве оштрафовал Google на 7,2 млрд рублей за систематическое неудаление запрещенной в РФ информации. Как сообщили ранее ТАСС в Роскомнадзоре, с начала 2021 года было составлено 16 протоколов в отношении Google за эти нарушения. Сумму штрафа в этом случае устанавливает суд, она может составлять от 1/20 до 1/10 годовой выручки компании.