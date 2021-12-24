Румыния выделила €120 тыс. гражданскому обществу и независимым СМИ Белоруссии

БУХАРЕСТ, 24 декабря. /ТАСС/. МИД Румынии направил €120 тыс. на развитие демократического общества в Белоруссии. Об этом сообщило в пятницу румынское внешнеполитическое ведомство.

Суммы в размере €100 тыс. в поддержку гражданского общества и независимой прессы при посредстве Европейского фонда за демократию и €20 тыс. для "Международной платформы для Белоруссии по привлечению виновных к ответственности" выделены из фондов МИД для международного сотрудничества в области развития и гуманитарной помощи в 2021 году.

Международная неправительственная организация "Европейский фонд за демократию" была основана в 2013 году Евросоюзом и его государствами-членами для развития проектов, направленных на укрепление демократии и прав человека в соседних с ЕС странах. Механизм сбора данных о нарушениях прав человека в Белоруссии "Международная платформа для Белоруссии по привлечению виновных к ответственности" был учрежден в начале 2021 года.

"Решение министра иностранных дел Богдана Ауреску продолжает последовательную деятельность румынской дипломатии в поддержку инициатив по консолидации демократии и обеспечения уважения прав человека в Белоруссии", - подчеркивается в сообщении МИД.

Ранее в 2020 году Румыния уже выделила €100 тыс. для финансирования проектов "Европейского фонда за демократию" в Белоруссии, также в начале этого года €15 тыс. для "Международной платформы для Белоруссии по привлечению виновных к ответственности" с целью поддержки усилий по сбору информации о тяжких нарушениях прав человека в этой стране после президентских выборов в августе 2020 года.