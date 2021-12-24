Создатель криптовалюты Ethereum вошел в список самых заметных новых миллиардеров Forbes

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Журнал Forbes в пятницу опубликовал список самых заметных новых миллиардеров мира, в который вошел, в частности, создатель криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин.

По данным издания, состояние Бутерина оценивается в $1,3 млрд, при этом журнал подчеркивает, что самый молодой из криптовалютных миллиардеров мира из-за колеблющейся цены Ethereum регулярно выбывал из рейтингов миллиардеров.

В перечне самых заметных новых миллиардеров года также оказались певица Рианна с состоянием в $1,7 млрд, американская фотомодель Ким Кардашьян с $1,2 млрд и новозеландский кинорежиссер Питер Джексон с состоянием в $1,5 млрд.

Как отмечает Forbes, большинство новичков в рядах миллиардеров в 2021 году являются гражданами КНР (160 человек). За Китаем следуют Соединенные Штаты, на которые приходится около 100 новых миллиардеров, Индия и Германия добавили в список более 20 человек.

В ноябре Бутерин вошел в виртуальный зал славы Forbes в номинации 30 under 30 ("30 до 30").