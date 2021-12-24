Железнодорожное сообщение из Йошкар-Олы в Санкт-Петербург откроется 28 декабря

ТАСС, 24 декабря. Железнодорожное сообщение по маршруту Йошкар-Ола - Нижний Новгород - Санкт-Петербург откроют 28 декабря. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале РЖД.

В четверг на пресс-конференции президенту России Владимиру Путину задали вопрос о возможности запуска новых поездов из Йошкар-Олы в другие регионы, так как из города, по словам журналиста, ходит только один прямой поезд в Москву. При этом в Нижний Новгород, Самару или Владимир добраться прямым поездом нельзя. Путин пообещал поручить главе РЖД Олегу Белозерову оценить железнодорожную связанность регионов.

"Запускаем сообщение Йошкар-Ола - Нижний Новгород - Санкт-Петербург. Беспересадочная группа вагонов (один купейный и два плацкартных вагона) начнет курсировать из Йошкар-Олы в Санкт-Петербург с 28 декабря", - отмечается в сообщении.

Поезда будут отправляться через день. В пути будут остановки в Арзамасе, Нижнем Новгороде, Иванове, Ярославле, Рыбинске, Бологом. Продажа билетов будет открыта в ближайшее время.

"Изучим спрос на поездки на этом направлении. В случае необходимости будут проработаны и предложены маршруты для включения в график в 2022 году, в том числе на летний период", - говорится в сообщении РЖД.