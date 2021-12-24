"Ведомости": комиссия за операции с углеродными единицами составит не более 5 рублей

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Минэкономразвития России определил тариф на использование реестра углеродных единиц на уровне не более 5 рублей за единицу. Размер комиссии будет зависеть от финансовых затрат оператора на создание реестра, фиксированного размера платы за услуги, прогнозного уровня инфляции, стоимости углеродных единиц и других показателей, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на заместителя министра экономического развития Илью Торосова.

"Создание и ведение реестра будет осуществляться за счет средств и ресурсов оператора на основании концессионного соглашения. Реестр перейдет в собственность государства, которое сможет следить за качественным функционированием оператора", - цитируют "Ведомости" слова замминистра экономики. На данный момент проект постановления проходит межведомственное согласование.

Как уточняет издание, реестр позволит вести учет результатов и поможет в развитии климатических проектов, а также позволит запустить систему торговли производным от СО2 инструментом на территории России. "Ведомости" также указывают, что механизм может быть протестирован в рамках Сахалинского эксперимента по снижению выбросов парниковых газов.

Тариф за открытие счета и регистрацию климатического проекта не будет превышать 18 тыс. рублей. Размер комиссии будет пересматриваться не реже, чем раз в 5 лет. По данным "Ведомостей", оператором реестра углеродных единиц может стать совместное предприятие Мосбиржи, ВЭБ.РФ и Газпромбанка - АО "Контур". Проект распоряжения Минэкономразвития о выборе "Контура" направлен в соответствующие ведомства.

Представитель Мосбиржи подтвердил газете информацию о сотрудничестве с Газпромбанком и ВЭБом по созданию реестра углеродных единиц, уточнив, что от группы биржи этим будет заниматься Национальный расчетный депозитарий (НРД).