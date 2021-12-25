Жапаров сообщил, что иностранные инвестиции в Киргизию увеличились на 26,4%

БИШКЕК, 25 декабря. /ТАСС/. Объем иностранных инвестиций в экономику Киргизии в текущем году составил $503 млн. Об этом заявил в субботу в Бишкеке во время заседания кабинета министров глава киргизского государства Садыр Жапаров.

"Несмотря на то, что приток прямых иностранных инвестиций в мире в этом году снизился на 35%, за девять месяцев 2021 года иностранные инвестиции в нашу страну увеличились на 26,4% и составили $503 млн, или 43 млрд сомов", - сказал он.

В какой-то мере, считает он, этого удалось добиться с помощью проведения двусторонних экономических форумов с участием представителей бизнеса в рамках визита Жапарова в Россию, Казахстан, Узбекистан, Турцию и Туркмению.

Президент также напомнил, что в последнее время были созданы совместные фонды развития с Венгрией, Узбекистаном и Туркменией. "Прорабатывается вопрос о создании инвестиционного фонда Организации тюркских государств с уставным капиталом $443 млн. Прорабатываются вопросы по созданию Кыргызско-азербайджанского и Кыргызско-турецкого фондов развития", - отметил он.

По его мнению, после затишья в экономике, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, "деловая, инвестиционная и экономическая активность начали восстанавливаться".

"Номинальный объем ВВП три года подряд составлял менее 600 млрд сомов ($7,06 млрд - прим. ТАСС), в этом году мы планируем довести [его] до 720 млрд сомов ($8,5 млрд - прим. ТАСС)", - подчеркнул Жапаров.