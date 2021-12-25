Власти Бурятии планируют модернизацию системы теплоснабжения Улан-Удэ

УЛАН-УДЭ, 25 декабря. /ТАСС/. Модернизация системы теплоснабжения Улан-Удэ планируется для создания запаса мощностей, в том числе с учетом перспектив по развитию новой жилой застройки. Об этом сообщил журналистам в субботу глава республики Алексей Цыденов после совещания, в котором принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ России Алексей Ересько.

В ночь на 23 декабря на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошло короткое замыкание с последующим возгоранием, это привело к отключению четырех котлов и двух турбогенераторов. Силами МЧС возгорание было ликвидировано, пострадавших нет, в результате аварии ограничено теплоснабжение около 1 тыс. домов. В настоящее время обстановка нормализуется, температура теплоносителя повышается. В том числе для проверки обстановки в субботу в Улан-Удэ прибыл Ересько.

"Что касается создания резервных мощностей. Это будет отдельное проектирование, <...> в следующем году будут предпроектные разработки технико-экономического обоснования, после этого стоимость, финансовая модель и источники будут понятны, какая бюджетная поддержка необходима", - сказал Цыденов.

Он подчеркнул, что нынешних мощностей ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 для текущей застройки в Улан-Удэ достаточно. "Планируемая работа по модернизации системы теплоснабжения - это под перспективное развитие, под новую жилую застройку, под дополнительные мощности, - сказал он. - Мы рассмотрели несколько актуальных вопросов, <…> возможные варианты развития, <…> договорились о совместных шагах, чтобы выходить на правительство России, Минстрой, Минэнерго, чтобы наша заявка носила комплексный характер".

Также Цыденов напомнил, что планируется заключение концессионного соглашения с Фондом содействия реформированию ЖКХ, которое выделит 300 млн рублей на софинансирование проекта по модернизации теплосетей поселка Стеклозавод в Улан-Удэ. "Также ранее уже говорилось - мы получили одобрение на выделение инфраструктурного бюджетного кредита на сумму более 800 млн рублей - на модернизацию третьей теплотрассы, которая идет от ТЭЦ-1 на Стеклозавод. Мы объединяем сети, повышаем надежность теплоснабжения, минимизируем вопросы аварийных ситуаций", - отметил глава Бурятии.

По словам Ересько, в настоящее время главное - восстановить работоспособность всего оборудования и сетей, которые оказались под угрозой повреждения [из-за пожара на ТЭЦ-1]. "Надо детально проанализировать схему теплоснабжения города, это энерго- и теплобезопасность города. В ближайшее время мы неоднократно вернемся к этому вопросу, - сказал он. - Сейчас ничего не разморозилось, все функционирует, но восстановить полностью работоспособность всех систем ТЭЦ-1 потребует достаточное количество времени".