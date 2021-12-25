Кабмин распорядился реорганизовать подведомственное учреждение Минцифры ФГУП НИИР

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о реорганизации подведомственного учреждения Минцифры - Научно-исследовательского института радио имени М. И. Кривошеева (ФГУП НИИР). Соответствующий документ опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

"Реорганизовать федеральное государственное унитарное предприятие "Ордена Трудового Красного Знамени Российский научно-исследовательский институт радио имени М. И. Кривошеева" (г. Москва) в форме присоединения к нему Федерального государственного унитарного предприятия "Центральный научно-исследовательский институт связи" (г. Москва)", - отмечается в документе.

Генеральный директор ФГУП НИИР Олег Иванов сообщил ТАСС, что основная цель мероприятий - создать в ближайшем будущем крупный национальный исследовательский центр (НИЦ) в сфере связи и технологий. "Укрупнение НИИР за счет присоединения к нему ЦНИИС и затем преобразование института из ФГУП (федеральное государственное унитарное предприятие - прим. ТАСС) в ФГБУ (федеральное государственное бюджетное учреждение - прим. ТАСС) - шаги к этой основной цели", - уточнил Иванов.

Он добавил, что идея создания НИЦ связана с потребностью России в фундаментальных научных исследованиях в сфере телекоммуникаций. "Мы планируем больше участвовать в работе международных исследовательских организаций и занять серьезную позицию в мировом технологическом сообществе, а для этого нужно создавать научный задел уже сегодня", - заявил генеральный директор ФГУП НИИР.

Иванов отметил, что после преобразования в ФГБУ планируется присоединить к НИИР ряд других подведомственных Минцифры РФ учреждений и потом создать НИЦ телекоммуникаций. "В нем будет 14 вертикально интегрированных подразделений по направлениям в сфере связи и технологий: использование радиочастотного спектра, big data, интернет вещей, магистральные сети, космическая связь, квантовые коммуникации и многое другое", - заключил Иванов, добавив, что НИЦ останется подведомственным учреждением Минцифры.