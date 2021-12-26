Председатель БелТПП считает, что для Белоруссии 2022 год будет непростым из-за санкций

МИНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Председатель Белорусской торгово-промышленной палаты (БелТПП) Владимир Улахович считает, что 2021 год во внешнеэкономической сфере для республики был успешным, а 2022 год будет непростым, в частности из-за того, что начнут в полной мере работать западные санкции.

"Во внешнеэкономической сфере [2021] год был успешным и во многом даже неожиданным, потому что не все ожидали таких показателей, на которые в конечном итоге вышли наши предприятия, - сказал Улахович в эфире телеканала СТВ в воскресенье. - Даже некоторые эксперты пишут о том, что это некий белорусский экспортный феномен". По его словам, экономические показатели у страны оказались очень позитивными вопреки прогнозам международных экспертов. Он отметил, что страна вышла на положительное торговое сальдо, рост промышленного производства за 10 месяцев составил 7%.

"Мы должны понимать, что [2022] год для нас будет непростым и в силу того, что санкции начнут работать более основательно, надо быть готовыми к этому", - сказал Улахович. При этом он напомнил, что важна поддержка белорусских экспортеров, о чем говорил президент страны Александр Лукашенко. Что касается БелТПП, отметил Улахович, то есть "новые инструменты - экспорт онлайн, это выход наших предприятий на международные торговые площадки - такие, как Alibaba, eBay".

Он также отметил важность диверсификации экспорта. "Конечно, ограничения мотивируют предприятия работать на других рынках, рынках третьих стран. По 10 месяцам у нас рост экспорта на рынке стран дальней дуги составил 45%. В КНР - 46%. Этот процесс идет, - сказал Улахович. - Да, он непростой, потребует какого-то времени, но здесь есть еще один момент, на который надо обратить внимание. Беларусь - страна с открытой экономикой".

Председатель БелТПП также отметил, что "санкции - это же издержки не только для белорусских предприятий". "Мы видим, что говорят нам наши [зарубежные] партнеры. Они не хотели бы потерять эти отношения. Они ищут возможности, как их сохранить", - сказал он.