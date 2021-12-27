Более 150 фитнес-клубов в 37 регионах России предоставили медикам скидки на занятия

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Свыше 150 фитнес-клубов в 37 российских регионах предоставили медикам скидки на свои услуги в объеме 20-50%. Об этом сообщила в понедельник ТАСС глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

Ранее организация подписала соглашение с благотворительным фондом помощи врачам "Герои", по которому, в частности работники сферы здравоохранения смогут получить льготы на посещение физкультурно-оздоровительных учреждений.

"Скидки в объеме 20-50% на физкультурно-оздоровительные занятия и услуги предоставили уже более 150 фитнес-клубов в 37 регионах. Мы уверены, что их количество будет увеличиваться. Такое социальное партнерство позволяет создать почву для устойчивого и долгосрочного развития отраслей фитнеса и здравоохранения", - сказала Силина.

Также фитнес-сообщество совместно с попечительским советом благотворительного фонда "намерено разрабатывать и внедрять различные оздоровительные и программы восстановления состояния здоровья граждан, перенесших COVID-19", уточнила она.

По данным Силиной, в альянс сотрудничества с фондом "Герои" вошла одна из крупнейших гостиничных компаний на российском рынке - сеть отелей Cosmos Hotel Group. В ее портфель входят свыше 20 отелей в 15 городах России и мира, включая объекты под известными международными брендами (Holiday Inn Express, Hilton Garden Inn), которые "предоставят свои услуги для врачей, тем кто экстренно выезжает в срочные командировки для проведения операций в регионах присутствия отелей компании, а также организует обучение в ведущих медицинских учреждениях страны по программам фонда". Как пояснила Силина со ссылкой на руководство фонда, речь идет о скидке врачам на проживание в объеме 70%, а также бесплатном проживании во время срочных командировок.

"Убежден, что данный проект интересен не только как гражданский отклик, но и важен для упрощения бюрократических процедур по проживанию медицинских сотрудников во время обучения в другом регионе и экстренных командировок для спасения жизней людей. Наша миссия - оказывать помощь всем, кто работает в системе здравоохранения: от врачей и медсестер до санитарок и водителей скорой помощи. Если они не будут тратить время на бюрократию при оформлении срочных командировок или обучения, миллионы граждан нашей страны получат профессиональную, квалифицированную, качественную медицинскую помощь", - отметил президент благотворительного фонда "Герои" Кирилл Маслиев, слова которого привела агентству пресс-служба Национального фитнес-сообщества.