Турпоток внутри России по итогам 2021 года может составить 56 млн человек

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Турпоток внутри России может составить 56 млн человек по итогам 2021 года, объемы внутреннего туризма восстановятся почти на 90%. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Ростуризма.

"У нас одна из лучших динамик восстановления внутреннего туризма в мире. По нашим предварительным прогнозам, до конца 2021 года турпоток внутри России составит 56 млн человек - это люди, которые хотя бы на одну ночь останавливались в отелях. Это значит, что мы почти на 90% восстановим объемы внутреннего туризма к показателям 2019 года", - говорится в сообщении.

При этом некоторые регионы полностью восстановят объемы внутреннего туризма или превзойдут показатели 2019 года. Среди них - Крым, Краснодарский край, Алтай, Камчатка, Калининградская область, Карелия, Сахалин, Мурманская область, Дагестан и Кабардино-Балкария.

"Тяжелее всего пришлось тем направлениям, которые высоко зависимы от иностранного и бизнес-потока: Москве, Санкт-Петербургу, Владивостоку и др. Здесь пока еще падение и по турпотоку, и по деньгам", - добавили в ведомстве.