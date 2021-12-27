Индекс РТС в начале основной сессии вырос на 0,62%

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Долларовый индекс РТС в начале торгов в понедельник вырос на 0,62%, до 1593,96 пункта. Рублевый индекс Мосбиржи в начале основной сессии вырос на 0,24%, до 3711,77 пункта, свидетельствуют данные Мосбиржи на 10:00 мск.

К 10:14 мск индекс РТС рос до 1597,82 пункта (+0,86%). Индекс Мосбиржи находился на уровне 3720,18 пункта (+0,47%).

Стоимость февральского фьючерса на нефть Brent на Лондонской бирже ICE снижалась на 0,34%, до $75,53 за баррель. Фьючерс на WTI дешевел на 1,33% и торгуется на уровне $72,81 за баррель.