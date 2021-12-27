Бизнес оценил в 15 млрд рублей потери из-за новой классификации винодельческой продукции

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Отраслевые союзы и алкогольные компании оценивают потери бизнеса от изменения классификации винодельческой продукции в 15 млрд рублей. Об этом говорится в обращении ассоциаций к премьер-министру Михаилу Мишустину, копия письма есть в распоряжении ТАСС.

2 июля президент РФ Владимир Путин подписал принятый ранее Госдумой и одобренный Советом Федерации закон, определяющий особенности производства и оборота винодельческой продукции в РФ. Поправки, в частности, гласят, что "использование географического указания и наименования места происхождения товара в отношении винодельческой продукции осуществляется в рамках российской национальной системы" в соответствии с законодательством о виноградарстве и виноделии. При этом в закон 1995 года о госрегулировании оборота спиртного внесены изменения, согласно которым в перечислении видов алкогольной продукции, в частности, слова "игристое вино (шампанское)" заменены словами "игристое вино, включая российское шампанское".

"В связи с этим, с 1 января 2022 года вся та продукция, которая была ввезена в Российскую Федерацию после 2 июля 2021 года, окажется за рамками правового поля и будет признана по формальным основаниям контрафактной. По оценкам индустрии, сейчас в обороте находится несколько десятков миллионов бутылок такой продукции на общую сумму более 15 млрд рублей", - говорится в письме, которое подписали руководители Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), Союза производителей алкогольной продукции, Федерации рестораторов и отельеров, а также производителя алкогольной продукции Beluga Group и импортера Simple Group.

Как отмечают авторы письма, закон вступил в силу без переходного периода, что не позволило индустрии подготовиться к новым требованиям: внезапное изменение классификации винодельческой продукции грозило индустрии приостановкой импорта и производства продукции из-за невозможности дальнейшего оборота винодельческой продукции по старым декларациям о соответствии. Импортеры и производители вынуждены были бы приостановить оборот продукции как минимум на шесть месяцев для переоформления деклараций о соответствии и маркировки продукции.

В письме отмечается, что правительством России, Минфином России и другими заинтересованными органами были предприняты ряд мер. В частности, индустрия получила возможность начать упрощенное переоформление деклараций о соответствии и одновременно с этим осуществлять беспрепятственный ввоз продукции в Россию в целях исключения дефицита такой продукции в российских магазинах и ресторанах. Также в дополнение к этим мерам правительством России был введен мораторий на проверки бизнеса в части соответствия продукции, находящейся в обороте. "Однако, эти решения не позволили полностью устранить проблему с неопределенным статусом такой продукции, а лишь отсрочили ее", - отмечается в документе.

Предлагаемые меры

В письме отмечается, что в рамках проверок, которые будут проводиться органами контроля и надзора с 1 января 2022 года, такая продукция будет изыматься из оборота как контрафактная, при этом по сути не являясь таковой, и направляться на утилизацию. "Это повлечет за собой колоссальные убытки индустрии, и мы опасаемся, что на российском рынке будет создан правовой нонсенс, когда добросовестные приобретатели этой продукции в лице импортеров, дистрибьюторов, ретейлеров и ресторанов будут лишены прав собственности на нее", - говорится в письме.

Там также отмечается, что возможное изъятие такой продукции лишит участников рынка денежных средств, уплаченных за данную продукцию, включая таможенные пошлины, акцизы, НДС и иные налоги. "Возможным оперативным и компромиссным решением в данной ситуации могло бы стать продление моратория на срок до 31 декабря 2022 года, что позволит участникам рынка реализовать данную продукцию без опасения понести убытки, а государству получить налоговые отчисления с ее продажи", - считают в ассоциациях.

О том, что истечение срока моратория на действие закона, изменившего классификацию винодельческой продукции, грозит бизнесу потерей товара на 15 млрд рублей, 27 декабря написала газета "Коммерсантъ".