"Аэрофлот" в ноябре увеличил перевозки на 97,4%

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Группа "Аэрофлот" в ноябре 2021 года нарастила перевозки на 76,8% до 3,6 млн пассажиров, говорится в сообщении компании. При этом авиакомпания "Аэрофлот" - головной перевозчик группы - увеличила перевозки на 97,4%, до 1,64 млн пассажиров.

"Общий объем перевозок (группы - прим. ТАСС) составил 3,6 млн пассажиров, что на 76,8% выше показателя аналогичного периода 2020 года и на 16,6% ниже показателя 2019 года, - отмечается в сообщении. - На внутренних линиях перевезено 2,7 млн пассажиров, что на 46,0% выше показателя аналогичного периода 2020 года и на 9,6% выше показателя 2019 года. На международных линиях перевезено 930,0 тыс. пассажиров, что в 4,5 раза выше показателя аналогичного периода 2020 года и на 50,5% ниже показателя 2019 года. Таким образом, в ноябре 2021 года уровень восстановления международного пассажиропотока составил 49,5% от показателей 2019 года".

Что касается авиапарка группы, то в компании уточнили, что в ноябре "Россия" получила четыре самолета SSJ 100, два из них в рамках перераспределения флота группы были получены от "Аэрофлота".