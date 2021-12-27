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Производство сахара в России в 2021 году выросло на 8,3%

По данным Минсельхоза, оно составило 5,0073 млн тонн

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Производство сахара в РФ в 2021 году увеличилось по сравнению с показателем предыдущего года на 8,3% и составило 5,0073 млн тонн. Об этом говорится в материалах Минсельхоза.

"По данным Союза сахаропроизводителей России, переработка сахарной свеклы завершена, переработано 35 млн 87,2 тыс. тонн (на 21,3% выше уровня прошлого года), выработано сахара 5 млн 7,3 тыс. тонн (на 8,3% выше уровня прошлого года)", - отметили в министерстве.

По данным Минсельхоза, объем импорта сахара-сырца (по данным Федеральной таможенной службы, ФТС России) в текущем году - без учета торговли со странами ЕАЭС - по состоянию на 19 декабря 2021 года достиг 8,3 тыс. тонн (в 2020 году - 6,8 тыс. тонн). Объем импорта в Россию сахара белого (по данным ФТС России) с учетом торговли со странами ЕАЭС) в январе - октябре 2021 года составил 126 тыс. тонн.

Как сообщили в Минсельхозе, объем экспорта из России сахара белого в январе - октябре 2021 года равнялся 349,4 тыс. тонн. Основными странами покупателями являются Казахстан, Украина, Киргизия, Таджикистан, Армения.

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