Минвостокразвития совершенствует систему выдачи земли в Арктике и ДФО

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Минвостокразвития совершенствует систему выдачи "дальневосточного" и "арктического" гектаров. Министерство разрабатывает инструмент, благодаря которому можно взять участок земли с примерным способом его освоения, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"У нас в работе сейчас программа "Гектар 2.0". Мы будем усиливать эту работу и на Дальнем Востоке, и в Арктике с тем, чтобы давать людям более удобный инструмент - не только участок земли, но, возможно, участок земли с неким предспланированным способом его использования - либо для сельского хозяйства, либо для строительства своего дома, либо для сообщества, агломерации", - рассказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

На данный момент по программе "Дальневосточный гектар" выдано 75 тыс. земельных участков. Большая часть людей - примерно 40% - берут гектар, чтобы строить индивидуальные дома, сказал министр.

"Сейчас как раз наступает момент, когда люди отчитываются об использовании гектара - уже для того, чтобы получить их в собственность. Мы начинаем получать первые отчеты по гектару и помогаем тем людям, кто забывает отчитаться, мы вытаскиваем их, чтобы ни в коем случае они не пробивали эти пороги", - пояснил Чекунков.

За первые месяцы работы программы "Арктический гектар" поступило 4 тыс. заявок, выдано 1,5 тыс. га, из которых 1,2 тыс. га - в Мурманской области.