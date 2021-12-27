В работе мобильного приложения Сбербанка произошел сбой

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Сбои в работе "Сбербанк онлайн" наблюдаются в России, следует из данных, размещенных на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

К 22:34 мск было зафиксировано 762 отчета о сбоях в работе приложения.

Большинство сообщивших о проблемах пользователей (48%) жалуются на сбои в работе мобильного банкинга, 23% - на проблемы со входом в приложение, 30% - на проблемы в работе онлайн-банкинга. Наиболее активно о неполадках сообщают в Москве, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан и Краснодарском крае.