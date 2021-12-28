Эксперт: крупному бизнесу нужны стимулы для работы с МСП по декларации о взаимодействии

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Идея помощи малым предприятиям со стороны крупных сама по себе хороша, однако при ее реализации власти должны предусмотреть стимулы для холдингов и корпораций. Такое мнение высказали ТАСС опрошенные эксперты и представители бизнес-объединений, комментируя новую декларацию о взаимодействии крупного бизнеса с субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП).

Декларацию при участии деловых объединений и крупных компаний разработало Минэкономразвития, сообщила в декабре замглавы МЭР Татьяна Илюшникова. Согласно документу (имеется у ТАСС), к декларации могут добровольно присоединиться представители крупного бизнеса, взаимодействующие с сектором МСП, в том числе с организациями из сферы социального предпринимательства, самозанятыми, а также с теми, кто планирует начать собственное дело.

В документе заявлены пять областей взаимодействия крупного и малого бизнеса: доступ на рынки, к инфраструктуре, финансированию, модернизация производственных и административных процессов, а также развитие человеческого капитала и компетенций. В частности, крупным компаниям предлагают консультировать малые по условиям участия в тендерах и встраиванию в глобальные цепочки добавленной стоимости, расширению рынков сбыта. Их также призывают оказывать МСП поддержку при проведении исследований и реализации инициатив в сфере научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), организовывать выставки, в которых могут участвовать малые компании.

Исходя из декларации, компании, банки и финансовые организации могут предлагать специальные условия по различным категориям финансовых продуктов для МСП, давать гранты и льготные кредиты, инвестировать разработку технологий для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду, поддержку социального предпринимательства. Крупный бизнес также может проводить обучающие курсы для собственников и руководителей малых предприятий для повышения качества менеджмента.

Предполагается, что крупный бизнес будет ежегодно раскрывать информацию о взаимодействии с МСП. Результаты работы оцениваются по соответствующему стандарту, затем составляется ежегодный рейтинг. Документ несет рекомендательный характер и может пересматриваться, если это необходимо.

Стимулы для крупного бизнеса

По оценкам деловых объединений, на данном этапе к документу могут присоединиться порядка 150 компаний, сказали ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития. "Крупные компании посредством применения принципов декларации будут выращивать для себя поставщиков, совершенствуя и создавая новые цепочки поставки продукции. Также крупный бизнес может повысить доверие к себе со стороны государства", - сообщили в МЭР.

Декларация получит положительную оценку от малого и среднего бизнеса, если будет рабочей, считает депутат Госсовета Татарстана от Партии роста, гендиректор ГК "Кориб" (продажа и капитальный ремонт грузовых автомобилей, производство аккумуляторных батарей) Олег Коробченко. "Хорошо, что такой документ появится, может он станет отправной точкой выстраивания отношений крупного бизнеса и МСП. Здорово будет, если те, кто подпишет декларацию, действительно будут ее исполнять", - сказал он.

Работа с декларацией не должна превратиться "в создание отчетов ради отчетов", поэтому необходимо обеспечить в рамках нее взаимовыгодное взаимодействие, подчеркнул Коробченко. По его словам, малый и средний бизнес "мечтает работать" с холдингами и корпорациями, потому что они способны обеспечить их большим объемом заказов. "Нужно заинтересовать и крупный бизнес - если у компании 15%, 20% или 50% поставщиков из числа МСП, то ей необходимо налоговое стимулирование или федеральный заем на льготных условиях, либо субсидия", - считает парламентарий.

Госкомпании воспримут присоединение к декларации как "обязательный сигнал для исполнения", считает председатель комитета "Опоры России" по теплоэнергетике Александр Павленко. Говоря об остальных предприятиях, Павленко отметил, что они обратят внимание на документ, если критерии устойчивого развития станут обязательными для исполнения.

"Если [в критериях] будут прописаны обязанности, к примеру, по формированию цепочек поставщиков, соответствующих требованиям ESG, то компании крупного бизнеса постепенно начнут приобщаться к этим требованиям, безусловно, пытаясь транслировать их исполнение на предприятия малого и среднего бизнеса", - сказал он.

Что нужно "малышам"

Такой документ необходим в случае, если он даст малому бизнесу больше возможностей для получения заказов и будет способствовать развитию сегмента МСП в целом, полагает вице-президент Ассоциации малоформатной торговли Наталия Кошелева. Крупные компании, заинтересованные в продвижении бренда, развитии и новых рынках, "с удовольствием присоединятся к декларации" и как минимум используют это в качестве инфоповода, отметила она. "Для МСП важно получать доступ к финансированию, сотрудничеству с крупными компаниями. Важно прописать конкретные инструменты, в том числе и по увеличению доли МСП в контрактах", - заключила Кошелева.

Идея взаимопомощи крупного и малого бизнеса стала особенно актуальной в пандемийный период, считает член генсовета "Деловой России", генеральный директор бизнес digital-агентства INPRO.digital Виталий Арбузов. При создании и реализации программы взаимодействия важно учесть особенности и интересы каждой стороны, поскольку бизнес-процессы, иерархия и дисциплина реализовываются по-разному в зависимости от масштабов компании, отметил он.

"Что касается образовательных проектов, мне кажется, это может стать довольно интересным экспериментом. Только это должно быть не в формате менторства от крупного бизнеса малому и среднему, а скорее в виде лекций-дискуссий, где будет происходить обмен опытом. В таком случае это будет выгодно для обеих сторон и действительно полезно", - сказал Арбузов.