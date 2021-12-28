В Приамурье реконструкция рудника и паводок сказались на объеме добычи золота

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 декабря. /ТАСС/. Объем золотодобычи в Амурской области в 2021 году составил 22 тонны, что почти на две тонны меньше, чем в 2020 году. Основными причинами снижения добычи стали реконструкция фабрики на руднике "Пионер", паводок и истощение сырьевой базы, сообщил во вторник губернатор области Василий Орлов во время выступления с ежегодным итоговым отчетом.

"В 2021 году в области добыто 22 тонны золота, меньше, чем в предыдущем году. У этого снижения есть объективные причины - реконструкция фабрики на руднике "Пионер", авария на "Березитовом руднике" и летние паводки. Кроме того, на показателях сказывается истощение сырьевой базы", - сказал Орлов.

Для сравнения, в 2020 году в регионе произвели 23,7 тонны драгоценного металла.

В 2021 году угля добыли на уровне 2020 года - 3,4 млн тонн.

"В предстоящем году в угледобывающей и золотодобывающей отраслях мы прогнозируем рост производства. Кроме того, возобновится добыча титаномагнетитовых руд на Куранахском месторождении, продолжится детальная разведка на Огоджинском угольном месторождении", - сказал Орлов, добавив, что в сентябре на Восточном экономическом форуме подписали три соглашения по реконструкции Албынского рудника, Олекминского месторождения и созданию в Тындинском районе логистического кластера, проекты позволят создать около 1,8 тыс. новых рабочих мест на севере Приамурья.