"ДОМ.РФ девелопмент" запустит проекты жилья во Владивостоке, Владимире и Новосибирске

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Компания "ДОМ.РФ девелопмент", которая входит в структуру института развития ДОМ.РФ, запустит четыре проекта строительства жилья в Приморском крае, Новосибирской и Владимирской областях. Об этом сообщает во вторник пресс-служба ДОМ.РФ.

"Компания "ДОМ.РФ девелопмент" (входит в группу компаний института развития ДОМ.РФ) реализует четыре масштабных проекта в Приморском крае, Новосибирской и Владимирской областях. На земельных участках общей площадью 34,8 га планируется строительство до 500 тыс. кв. м жилья", - отмечается в сообщении.

Во Владивостоке "ДОМ.РФ девелопмент" планирует реализовать проект на участках в бухте Патрокл (ул. Басаргина, Катерная и Можайская) общей площадью 30,3 га с общим градостроительным потенциалом 407 тыс. кв. м жилья. Во Владимире - на участке 2,3 га с градпотенциалом 40 тыс. кв. м, в Новосибирске - 2,2 га, на которых планируется построить 31 тыс. кв. м.

"До 2030 года при участии института развития в стране должно быть построено не менее 100 млн кв. м жилья. Одновременно перед новой компанией "ДОМ.РФ девелопмент" стоит задача по внедрению стандарта комплексного развития территорий и "зеленых" технологий строительства, а также по дальнейшему развитию федеральных земель и рынка цивилизованной аренды", - приводятся в сообщении слова генерального директора ДОМ.РФ Виталия Мутко. Он добавил, что часть квартир в новых домах могут передать регионам под социальные нужды.

К жилищным проектам компания планирует приступить в 2022 году. Сейчас специалисты института развития утвердили документацию по планировке земельных участков. Выход "ДОМ.РФ девелопмент" на региональные рынки строительства жилья позволит увеличить объем качественного предложения первичного жилья в регионах с дефицитом новостроек, а также в регионах, где потребительский спрос опережает темпы ввода многоквартирных домов.

"Специализированный застройщик ДОМ.РФ девелопмент" создали в 2021 году. Компания будет заниматься реализацией девелоперских проектов в регионах России на вовлеченных в оборот неиспользуемых федеральных землях.