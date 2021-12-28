Индекс РТС в начале основной сессии вырос на 0,46%

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Долларовый индекс РТС в начале торгов во вторник вырос на 0,46%, до 1610,22 пункта. Рублевый индекс Мосбиржи в начале основной сессии вырос на 0,74%, до 3768,40 пункта, свидетельствуют данные Мосбиржи на 10:00 мск.

К 10:10 мск индекс РТС рос до 1615,28 пункта (+0,78%). Индекс Мосбиржи находился на уровне 3761,70 пункта (+0,55%).

Стоимость мартовского фьючерса на нефть Brent на Лондонской бирже ICE росла на 0,15%, до $78,35 за баррель. Фьючерс на WTI дорожает на 0,26% и торгуется на уровне $75,75 за баррель.