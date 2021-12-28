Правительство предложит меры для удешевления производства стройматериалов

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Правительство обсуждает меры для удешевления производства строительных материалов и планирует выйти с их предложением в январе, сообщил во вторник журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин по итогам заседания правительственной комиссии по региональному развитию.

"Мы, безусловно, будем принимать меры по экономии средств. Сейчас мы договорились, что мы все-таки посмотрим и предложим комплексные меры, как можно удешевить производство стройматериалов. Мы провели несколько совещаний, у нас есть определенные подходы. Я думаю, что мы в январе об этом уже скажем", - отметил Хуснуллин.

Он добавил, что необходимо бороться с ростом цен на стройматериалы, так как сейчас он угрожает государственным строительным проектам. По словам вице-премьера, сдерживанию роста стоимости может помочь политика Центробанка в отношении инфляции, а также создание новых производств и повышение производительности труда.

В конце 2020 года в России начали резко расти цены на металл, позже подорожали и другие строительные материалы. Как сообщал президент Национального объединения строителей Антон Глушков, цены на металл в России с ноября 2020 года увеличились более чем в два раза.

Для решения этой проблемы было предложено перевести закупки металлопродукции девелоперами напрямую у производителей, исключив трейдерское звено. Кроме того, в августе 2021 года правительство России разрешило увеличивать цены государственных контрактов на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт в пределах 30% для компенсации удорожания стройматериалов. С 1 августа по 31 декабря 2021 года в России были введены заградительные пошлины на экспорт черных и цветных металлов, а также продукции металлургии за пределы Евразийского экономического союза. Вместе с этим ФАС возбудила дела против нескольких производителей и поставщиков металлопроката.