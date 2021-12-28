НТК планирует получить не более 20 тыс. инновационных вагонов в ближайшие 3 года

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Национальная транспортная компания (НТК) планирует получить не более 20 тысяч инновационных вагонов в ближайшие три года, сообщил журналистам гендиректор компании Михаил Кузнецов. Сейчас подвижной состав холдинга насчитывает 51,1 тыс. полувагонов и 4,2 тыс. минераловозов.

"Что касается нашего парка: мы его увеличиваем. Прежде всего, мы считаем, что для целей нашей компании подходят инновационные вагоны, и этот парк мы собираемся увеличивать. Поэтому вне зависимости от общего избытка полувагонов, наша стратегия не изменилась. И у нас заключено достаточно крупных соглашений именно по строительству парка инновационных вагонов, которые поступят в наше распоряжение, - сказал он. - (Мы планируем взять - прим. ТАСС) не более 20 тысяч вагонов в течение трех лет", - сказал Кузнецов.

Национальная транспортная компания - новый транспортный холдинг, основанный в прошлом году, специализируется на перевозке и перевалке грузов. В 2020 году холдинг перевез железнодорожным транспортом 110 млн тонн. Также в группу входят Мурманский морской торговый порт, "Дальтрансуголь" в Ванино, балкерные терминалы в Туапсе и Мурманске, а также терминалы в Находке и Силламяэ (Эстония). Кроме того, НТК управляет вагоноремонтным депо в Невинномысске.

Все порты специализируются на навалочных и генеральных массовых грузах - минеральных удобрениях, руде, строительных материалах, угле и других. Ключевыми партнерами компании являются СУЭК, "Еврохим" и СГК.