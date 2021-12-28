Казахстан планирует нарастить добычу нефти в 2022 году до 87,5 млн тонн

НУР-СУЛТАН, 28 декабря. /ТАСС/. Власти Казахстана планируют увеличить добычу нефти с 85,7 млн тонн в нынешнем году до 87,5 млн тонн в 2022 году. Об этом сообщил во вторник министр энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев на брифинге.

"В этом году добыча нефти составит 85,7 млн тонн. Экспорт составит чуть более 67 млн тонн. Если говорить по 2022 году, то наш план чуть побольше: мы ожидаем, что в следующем году мы добудем 87,5 млн тонн нефти. Прирост, соответственно, у нас будет почти 2 млн тонн, он будет достигаться за счет Тенгизского и Карачаганакского месторождений", - рассказал Мирзагалиев, отвечая на вопрос о планах по добыче нефти.

22 декабря Мирзагалиев сообщил, что добыча нефти в стране будет расти и достигнет к 2030 году 104,2 млн тонн. Добыча нефти в Казахстане в 2020 году составила 85,7 млн тонн.