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Роскачество обнаружило кишечную палочку в готовых мясных паштетах

Испытания прошел паштет с мясом и печенью 16 торговых марок. В восьми из них нашли бактерии группы кишечной палочки, сульфитредуцирующие клостридии, превышения по содержанию дрожжей и антибиотиков
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Роскачество проверило готовые мясные и печеночные паштеты и обнаружило в некоторых образцах клостридий и кишечную палочку. Об этом говорится в сообщении организации.

Роскачество для проведения испытаний закупило в магазинах готовый паштет с мясом и печенью 16 торговых марок (товары упакованы в оболочку как колбасные изделия, либо пластиковую форму).

"В половине исследованных товаров (восемь торговых марок) обнаружили бактерии группы кишечной палочки, сульфитредуцирующие клостридии, превышения по содержанию КМАФАнМ (содержание бактерий - прим. ТАСС), дрожжей и антибиотиков. Причем в паштете некоторых марок встречалось сразу несколько нарушений", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в Роскачестве, антирейтинг нарушителей возглавил паштет "СПК" (ООО "Сибирская продовольственная компания"), изготовленный в Новосибирске. В этом продукте обнаружили и кишечную палочку, и клостридии, и превышения по количеству бактерий (КМАФАнМ). В паштете подмосковной марки "Рузком" (ЗАО "Лыткаринский МПЗ") эксперты выявили те же сульфитредуцирующие клостридии и превышение по количеству бактерий (КМАФАнМ). В готовом паштете "АВ Уже готово" (собственная торговая марка "Азбуки вкуса") тоже обнаружена кишечная палочка и бактерии (КМАФАнМ). Ретейлер доложил в Роскачество о проведении внутреннего расследования на производстве.

В паштете других пяти марок обнаружены только превышения по количеству бактерий (КМАФАнМ). Как отмечают эксперты, паштет - это готовый продукт, который не требует дополнительного приготовления. Именно поэтому наличие в нем каких-либо патогенных или условно патогенных бактерий может нанести вред здоровью человека. Например, кишечная палочка при попадании в кишечник человека вызывает колиты и другие заболевания.

Другие нарушения

Как отметили в Роскачестве, испытания показали, что 69% исследованного паштета оказалось с нарушениями по параметрам безопасности, качества и достоверности маркировки. В части товаров использовались незаявленные в маркировке ингредиенты, такие как крахмал, свиная шкурка, мясо механической обвалки, соевая мука. При этом у подавляющего большинства паштетов заявленное мясо на этикетке (говядина, свинина и т.д.) соответствует фактическому, что подтверждает исследование ДНК.

В организации также сообщили о том, что в продукции большинства производителей антибиотики не выявлены даже в следовых количествах. Однако только в паштете "Атяшево" (ООО "МПК "Атяшевский"), произведенном в Республике Мордовия, содержание антибиотика флорфеникола превышает допустимые нормы. При этом в паштете "365 дней" (собственная торговая марка сети "Лента"), изготовленном тем же мясоперерабатывающим комбинатом "Атяшевский" по заказу сети "Лента", выявлены следовые количества окситетрациклина (антибиотик), которые не превышают установленные техническим регламентом нормы.

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