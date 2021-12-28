Росатом готов начать производство топлива для реакторов PWR

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Росатом готов начать производство ядерного топлива для водо-водяных ядерных реакторов западного дизайна PWR (от англ. pressurized water reactor). Об этом сообщила во вторник пресс-служба топливного дивизиона Росатома - ТВЭЛ.

"На Новосибирском заводе химконцентратов (ПАО "НЗХК", предприятие ТВЭЛ) завершился проект по созданию производства ядерного топлива "ТВС-Квадрат" для реакторов западного дизайна PWR", - говорится в сообщении. Новый производственный участок позволит обеспечить поставки различных модификаций топлива "ТВС-Квадрат" в коммерческих объемах для операторов АЭС с реакторами PWR.

Как отметили в ТВЭЛ, в 2020 году опытная партия "ТВС-Квадрат" завершила цикл эксплуатации в реакторе PWR-900 на энергоблоке № 3 АЭС "Рингхальс" в Швеции. Облученное топливо было направлено в шведский научный центр Studsvik для проведения послереакторных исследований, основная фаза которых завершилась осенью 2021 года. По словам президента АО "ТВЭЛ" Натальи Никипеловой, референтный опыт эксплуатации и послереакторные исследования подтвердили заявленные характеристики российского топлива для PWR. "Российское топливо имеет оригинальную "генетику" - это и конструкционные материалы, и подход к изготовлению топливной композиции и т.д. Топливо "ТВС-Квадрат" основано на российских технологических решениях, которые не подпадают под ограничения экспортного контроля со стороны других государств. Мы уверены, что использование нашей продукции позволит заказчикам получить экономический эффект при безусловном обеспечении надежности и безопасности", - приводятся в сообщении слова Никипеловой.

PWR - общее название водо-водяных энергетических реакторов с водой под давлением. В России известны как ВВЭР. Реакторы PWR (ВВЭР) - основа мировой мирной ядерной энергетики. Первая станция с таким реактором была запущена в США в 1957 году (АЭС Шиппингпорт). Первый советский ВВЭР (ВВЭР-210) был введен в эксплуатацию в 1964 году на первом энергоблоке Нововоронежской АЭС.