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Чижов заявил, что сроки сертификации "Северного потока - 2" не принципиальны для России

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Сроки сертификации газопровода "Северный поток - 2" не имеют принципиального значения для российской стороны, поскольку имеются альтернативные ресурсы прокачки газа. Об этом заявил во вторник на онлайн-брифинге постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

"Для нас сроки сертификации [газопровода "Северный поток - 2"] принципиального значения не имеют, потому что "Газпром" имеет ресурсы самого газа, имеет возможности его прокачки по существующим газопроводам, а другое дело, что при этой прокачке - главным образом через территорию Украины - он будет стоить дороже, и надежность этой прокачки будет ниже", - сказал дипломат.

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