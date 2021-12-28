На Украине предупредили о возможных перебоях с поставками хлеба из-за высоких цен на газ

КИЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Украинские хлебокомбинаты заявляют, что из-за высоких цен на газ производство становится нерентабельным, что может привести к закрытию заводов и перебоям с поставками хлеба в стране. Об этом сообщило во вторник издание "Дело".

По его информации, украинские производители из-за невозможности пропорционально росту стоимости газа повысить розничную цену своей продукции уходят в убыток и предупреждают о возможном закрытии хлебозаводов, а также о возможных перебоях с поставками этого социально значимого продукта в регионы страны. В настоящее время отрасль остро нуждается в поддержке государства.

"Все печи на хлебозаводах работают на газу, это огромные объемы для предприятий. Если у нас раньше энергоносители составляли 10-12% в себестоимости, то сейчас это уже 20-25%", - цитирует издание представителя объединения "Укрхлебпром" Александра Васильченко.

По данным "Дела", себестоимость производства хлеба выросла на 40-50%, тогда как цены на него не изменились. При этом рентабельность его производства в среднем сократилась с 10-12% до 2%, а в некоторых случаях убыточность производства составляет до 20%.

"При такой рентабельности никто не сможет работать. Это влечет отсутствие оборотных средств, нам не на что будет закупать те же муку, электроэнергию и газ, а потому не из чего производить хлеб. А это значит, что мы не платим людям зарплаты, люди разбегаются, и мы сокращаем или вообще закрываем производство", - подчеркнул Васильченко. В организации прогнозируют, что эта ситуация приведет к закрытию некоторых хлебозаводов, перебоям в производстве хлеба, а также спровоцирует социальную напряженность.

Ранее бывший премьер-министр, глава Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) Анатолий Кинах заявлял, что не менее 50% производств на Украине в различных сферах понесут убытки из-за высоких цен на природный газ. Биржевая цена газа в Европе 21 декабря впервые в истории преодолела отметку в $2 тыс. за 1 тыс. куб. м на фоне наступающих холодов и при аномально низких запасах газа в европейских подземных хранилищах.