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"Газпром" представил проект строительства третьей башни в рамках "Лахта Центра"

Ее высота составит 555 метров
' Газпром/YouTube'

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. "Газпром" представил архитектурную концепцию уже третьего по счету небоскреба в рамках развития "Лахта Центра" в Санкт-Петербурге - "Лахта Центр 3". Высота здания составит 555 метров, сообщает "Газпром".

"В целях дальнейшего развития общественно-делового района вокруг "Лахта Центра" представлена концепция третьего небоскреба. С его появлением на побережье Финского залива сложится гармоничный архитектурный ансамбль из трех современных высотных зданий", - сказано в сообщении.

Согласно концепции, башня будет иметь высоту 555 м, площадь порядка 179 тыс. кв. м. Высота самого верхнего уровня составит 453 м, на нем разместится обзорная галерея.

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