Huawei создала новую дочернюю структуру для производства высокоточного оборудования

ШАНХАЙ, 28 декабря. /ТАСС/. Китайская компания Huawei зарегистрировала во вторник новую дочернюю структуру под названием Huawei Precision Manufacturing, которая займется производством ряда высокоточных устройств, компонентов и оборудования, в частности, для беспроводных и цифровых энергетических продуктов. Об этом сообщает шанхайский деловой информационный ресурс Yicai Global.

При этом источник ресурса в компании опроверг циркулирующие спекуляции насчет того, что данная структура имеет отношение к производству чипов. "Мы не будем производить чипы. Наш основной бизнес заключается в производстве некоторых основных устройств, модулей и компонентов для беспроводных и цифровых энергетических продуктов Huawei, включая сборку, упаковку и тестирование ряда продуктов", - приводит ресурс слова источника.

Новая дочерняя компания, согласно корпоративной информационной платформе Qichacha, имеет уставной капитал в размере 600 млн юаней (около $94,1 млн). В сферу ее деятельности войдет работа по таким направлениям, как оборудование для оптической связи, оптоэлектронные устройства, электронные компоненты и полупроводниковые дискретные устройства.

С 2019 года Huawei находится под жестким давлением в связи с введенными против нее санкциями США. Особенно сильно пострадал бизнес компании, связанный с производством и продажей смартфонов, после прекращения поставок новейших чипов и блокировкой доступа к американским технологиям.

В 2020 году чистая прибыль Huawei составила 64,6 млрд юаней (около $10,1 млрд), что на 3,2% превысило показатель 2019 года, а общий доход от продаж вырос на 3,8% в годовом выражении и составил 891,4 млрд юаней (около $139,4 млрд).

За первые три квартала 2021 года выручка от продаж снизилась до 455,8 млрд юаней ($71,3 млрд), за январь-сентябрь 2020 года этот показатель составлял 671,3 млрд юаней ($105 млрд).