Кипр ввел запрет на вылов меч-рыбы в течение первых трех месяцев 2022 года

НИКОСИЯ, 28 декабря. /ТАСС/. Власти Республики Кипр ввели запрет в течение первых трех месяцев наступающего года на вылов меч-рыбы из-за сокращения ее популяции в Средиземном море. Об этом говорится в опубликованном во вторник постановлении кипрского Департамента рыболовства и морских исследований.

В документе сказано, что в период действия данного запрета "не допускается ни целенаправленный промысел, ни прилов, ни торговля или перевалка такого вида улова". "Таким образом, вся промысловая деятельность, а также торговля уловами меч-рыбы должны быть завершены не позднее полуночи 24:00 в пятницу, 31 декабря [т. е. в полночь с наступлением 2002 года по зимнему кипрскому времени или в 1 час ночи мск 1 января]", - говорится в постановлении.

В департаменте сообщили, что вводимый запрет связан с тем, что в последние 30 лет меч-рыба подвергалась чрезмерно активному вылову, что грозит сокращением ее популяции в Средиземном море. Также отмечено, что данный шаг кипрских властей согласуется с мерами, которые были приняты Международной комиссией по сохранению атлантических тунцов (ИККАТ).